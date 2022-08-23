Шоумен підтримує Україну в розв'язаній РФ війні.

Російський пародист Максим Галкін дав концерт у Варшаві. Він вийшов на сцену в синьо-жовтому костюмі, кольори якого символізують прапор України.

Так, для виступу Галкін одягнув жовті штани і синій піджак, а після концерту подякував полякам за теплий прийом.

"Спасибі моїм глядачам у Варшаві! Отримав від вас заряд неймовірної енергії", - підписав відео Галкін.

Користувачі мережі відзначили порядність шоумена і побажали йому і далі збирати стадіони.

"І нехай такі овації будуть завжди! Трудяжка і просто порядна людина", "Тонко! Талановито! Дякую за вечір і за підтримку України", "Це було фантастично! Сміх до сліз, сміх крізь сльози, сміх, попри сльози", "Спасибі за порядність, сміливість і мужність", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін в Юрмалі посміявся над російською діаспорою.

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