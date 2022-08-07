Відомий російський гуморист, який підтримав Україну, вразив знанням латиської.

Відомий комік і пародист Максим Галкін, який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримав нашу країну і розповідав шанувальникам правду про звірства окупантів, потролив російську діаспору на одному зі своїх концертів в латвійському місті Юрмала.

"Добрий вечір, дорогі друзі. Я почав вчити латиську мову, тому що тепер росіяни уважно стежать за всім, що я говорю на концертах... Зараз бачу, що багато латишів бояться, що я буду жартувати тільки латиською. Але не хвилюйтеся. Поруч з вами сидять росіяни - вони взагалі не розуміють, що відбувається і за що вони заплатили", - сказав зі сцени чоловік Алли Пугачової, на що публіка відповіла гучними оваціями.

Нагадаємо, в Росії оголосили "полювання" на Максима Галкіна через позицію щодо війни проти України. У нього вже "віджали" сімейний палац недалеко від Москви і готують кримінальну справу.

Також УНІАН писав, що у Росії запропонували "відшмагати" Галкіна за його антивоєнну позицію. Гуморист відреагував.

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