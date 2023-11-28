Він засуджує велику війну і живе на Кіпрі.

Російському шоумену, який засудив війну в Україні, Максиму Галкіну хочуть заборонити в'їзд на територію країни-агресора. Відомо, що в РФ його визнали "іноагентом", за те, що, крім засудження злочинної політики Кремля, він ще й поїхав до Ізраїлю разом зі своєю дружиною і дітьми.

Так, глава федерального проекту з безпеки Віталій Бородін "злив" в мережу витяги з документів, згідно з якими Галкін, Андрій Макаревич та інші "іноагенти" можуть залишитися за кордоном назавжди.

"Громадянину РФ, внесеному до реєстру, який проживає на території іноземної держави, публічно виступає проти основ конституційного ладу і безпеки РФ, заборонено в'їжджати на територію РФ для проживання і ведення будь-якої діяльності", - написано в документі.

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Однак у цьому документі не вказано ім'я Алли Пугачової, яка разом з чоловіком виїхала до Ізраїлю на початку війни в Україні. Відомо, що вона кілька разів приїжджала на батьківщину, проте відразу ж поверталася назад.

Позиція Максим Галкіна щодо війни

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Галкін засудив криваву політику Кремля і виїхав за кордон. Він виступав на концертах, а частину грошей передавав українським біженцям. Він говорив, що не повернеться в Росію, поки там не зміниться влада.

Довгий час Галкін жив в Ізраїлі. Однак після нападу бойовиків ХАМАС він виїхав на Кіпр. До слова, нещодавно Галкіна і Пугачову підловили на прогулянці.

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