Мей Маск нечасто бачить дітей, проте усе одно намагається проводити із ними час.

Мей Маск, мама мільярдера та відомого винахідника Ілона Маска, відвідала Україну для презентації книги "Жінка, яка має план". 74-річна жінка розповіла, як проводить час з дітьми та онуками та зізналася, що вона нечасто бачиться з усіма ними.

Цим вона поділилася в ексклюзивному інтерв’ю журналістам програми "Сніданок з 1+1".

Письменниця та дипломований нутриціолог розповіла, що зараз вона дуже зайнята своїми проектами, тому їй не вдається часто бачитися з дітьми та онуками, яких у неї вже 12. Проте заради родичів Маск може йти на жертви. Так, нещодавно у неї було п'ять перельотів за шість днів - жінка літала до сина (Ілона Маска), а потім навідала й доньку.

Мама засновника Tesla та SpaceX планує, що уся її велика родина збереться разом вже скоро - 25 листопада на День подяки. Проте навіть коли усі діти та онуки опиняються разом з Мей Маск, вони усе одно сильно зайняті своїми справами.

Письменниця зізналася, що коли вони збираються разом, вони садяться поряд та читають свої робочі контракти або листуються з робочих питань.

Також Мей Маск розповіла, чи було для неї важливим, щоб її діти стали успішними. Виявилося, жінка ніколи не тиснула на синів та доньку.

"Я хотіла, щоб їм подобалося те, що вони роблять! До прикладу, молодший син навчався в бізнес-сфері, працював з Ілоном, але йому подобалася кулінарія. І він готував для нас з 12 років. І він відкрив власні ресторани. Свої бізнес-навички він використав у ресторанній сфері. Тобто, ви можете навчатися одному, а реалізувати себе зовсім в іншому", - зазначила Мей Маск.

Читайте такожМати Ілона Маска зворушливо привітала його з 50-річчям, опублікувавши рідкісне фотоПисьменниця зізналась, що написати автобіографію Мей підштовхнув її агент, а діти – тільки підтримали, оскільки її історія може спонукати інших жінок не здаватись та йти шляхом. Проте, були і теми, якими Маск було складно ділитися.

"Було складно писати про своє заміжжя. Навіть мої рідні сказали – чому ти так довго про це мовчала? Ми б тобі допомогли! А я не хотіла, щоб інші люди несли відповідальність за той вибір, який я зробила", - розповіла мама Ілона Маска.

Жінка не виключає, що вона видасть ще не одну книгу, адже їй є про що розповісти. Мей Маск може написати про нутриціологію або про дитинство, яке у письменниці було нелегким. Вона особисто знає, як це жити бідно та митися три тижні однією склянкою води.

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Автор: Поліна Кузенко