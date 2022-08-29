Наталка Денисенко поділилася особистим переживанням.

Відома українська актриса Наталка Денисенко, яку можна побачити в серіалах "Село на мільйон" або "Папаньки", розповіла про сімейні проблеми. Так, 28 серпня її мама потрапила до лікарні. Про це стало відомо з Instagram-stories Денисенко. Подробиць вона не розкривала, проте уточнила, що жінці довелося викликати "швидку".

"Вчора моя мама потрапила в лікарню, викликали "швидку"... Тому було не до Instagram. Зараз вже з нею все добре, тому я знову тут", - написала Наталя.

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Судячи з її публікації, мама досі перебуває в лікарні. Так, Денисенко поділилася, що часто сніданки синові готує її мама. Однак зараз, поки жінки немає, Андрійко просить готувати омлет як у бабусі.

"Моя мама робить Андрійкові сніданки за його забаганками. Ось сьогодні попросив "омлет як у бабусі", - написала актриса.

Нагадаємо, актриса Наталка Денисенко несподівано звернулася до українців.

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