Денисенко попрохала підписників жити з любов'ю в серці, а не розповсюджувати ненависть.

Українська актриса Наталка Денисенко опублікувала в Instagram пост, в якому закликала підписників жити своїм життям, а не розповсюджувати ненависть.

"Завтра я можу померти. Або через декілька днів, а може в 101 рік. Хоч так, все ж життя - швидкоплинне! Я помітила таку тенденцію, що у своїх "друзів-колег", що серед користувачів соцмереж, не у всіх, але є люди, які тільки і роблять що розказують про свою ненависть, обговорюють, шукають зраду, розводять ср*чі, пишуть неприємності. Чи на це треба використовувати життя? Чи це те життя, яке хочеться проживати? У нас в краіні війна, кожен з нас ніяк не застрахований від ракети, яка може прилетіти і додому, і на вулиці в будь яку годину. Невже навіть через такі страшні події ми не усвідомимо нарешті, що жити треба по правді, по честі, по любові, з відкритим серцем, не шукати погане в тому, що оточує, а тягнутися до хорошого?" - написала Наталка.

Вона додала, що і сама деякий час була наповнена самими поганими почуттями, але вчасно зрозуміла, що вони її просто з’їдають. Тому вона звернулася до спеціалістів, щоб вирішити цю проблему.

"Я не кажу, що ви не маєте права злитися чи ненавидіти, ми маємо право на різні емоції, але це не має ставати сенсом життя і периходити в звичку! Якщо в вас не влучила ракета чи бомба, то живіть! Живіть з доброю душею, любов‘ю та насолодою та вдячністю! І тоді ми відбудуємо свою країну мрій", - додала Денисенко.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко оскандалилася відпочинком у Туреччині під час війни.

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