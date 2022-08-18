Інна Білокінь рідко показує свою сім'ю.

Українська артистка, сценічна "мама" Вєрки Сердючки - Інна Білокінь - показала фотографії зі своєю сім'єю.

У кадрі вона постала з чоловіком Олегом і дочкою Яною. Відомо, що Білокінь заміжня більше 30 років. Крім того, що Інна виступає на сцені з Андрієм Данилком, з яким їй до того ж приписували роман, вона ще й разом з чоловіком займається розведенням породистих собак.

Крім того, відомо, що її дочка Яна сім років тому закінчила технікум і зараз навчається в Польщі.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко показав свою "маму" без гриму під час прогулянки по Києву.

Вони пройшлися Майданом, а під час прогулянки від київської підземки до головної вулиці української столиці їх знімав фотограф. І, варто сказати, фотографії вразили багатьох користувачів мережі.

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