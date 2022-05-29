Співачка не змогла стримати сліз від побаченого.

Українська співачка MamaRika повернулася в свій будинок під Києвом і виявила неприємний сюрприз від російської армії загарбників.

У селищі, де зірка проживає зі своїм чоловіком Сергієм Середою і маленьким сином, побували окупанти. Від вибухової хвилі в сусідніх будинках вилетіли вікна, а в її будинку - потріскалися.

"Тупо весь день намагаємося привести будинок в порядок після всіх наслідків. Ще пару днів буду розгрібати, ремонтувати і вимивати весь цей треш", - поділилася співачка в своєму Instagram.

Вона додала, що дякує Богові за те, що вони залишилися живі. При цьому зазначила, що дивлячись на все, що відбувається, не може стримати сльози.

Нагадаємо, співачка MamaRika розповіла, як з сином на руках бігла з-під обстрілів біля Гостомеля.

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