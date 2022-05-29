MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika повернулася в свій будинок під Києвом і виявила неприємний сюрприз від російської армії загарбників.

У селищі, де зірка проживає зі своїм чоловіком Сергієм Середою і маленьким сином, побували окупанти. Від вибухової хвилі в сусідніх будинках вилетіли вікна, а в її будинку - потріскалися.

"Тупо весь день намагаємося привести будинок в порядок після всіх наслідків. Ще пару днів буду розгрібати, ремонтувати і вимивати весь цей треш", - поділилася співачка в своєму Instagram.

Вона додала, що дякує Богові за те, що вони залишилися живі. При цьому зазначила, що дивлячись на все, що відбувається, не може стримати сльози.

MamaRika / Скріншот Instagram

Нагадаємо, співачка MamaRika розповіла, як з сином на руках бігла з-під обстрілів біля Гостомеля.

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