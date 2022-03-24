Зараз зірка разом з сином знаходиться в Польщі.

Українська співачка MamaRika в перші дні війни зважилася втекти з-під обстрілів біля Гостомеля. Дівчина разом з маленьким сином Давидом подолала важкий шлях до Польщі, а її чоловік, комік Сергій Середа залишився в Україні.

"Ми були настільки близько до гарячої точки, що періодично прямо над нами пролітали ракети, немов у фільмі жахів. У такому режимі дикого страху ми прожили два дні, і на третю ніч після чергового вибуху, зібравши речі через 15 хвилин, покинули свій будинок", – написала MamaRika.

Співачка додала, що на третій день війни в Україні, вона з сином поїхала в Одесу, де ще було спокійно. Там вони пробули ще кілька днів, а потім вирушили до Польщі.

За словами співачки, в Польщі її зустріли доброзичливо. Волонтери допомагали біженцям з речами, харчуванням для дітей і в принципі всім необхідним.

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