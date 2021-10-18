Також Тіна Кароль раніше зазначала, що мріє про доньку.

Українська співачка, актриса і телеведуча Тіна Кароль, яка відповіла на 25 запитань від фанатів, виховує єдиного сина Веніаміна. Хлопчику скоро виповниться 13 років, він живе і навчається у Великобританії. Нещодавно вона показала, як провела уїкенд зі спадкоємцем.

Відповідні фото артистка продемонструвала на особистій сторінці в Instagram.

Читайте також"Я про це домовлялася": Ірина Білик зізналася, що планувала народження доньки (відео)Так, на одному фото Кароль зробила селфі з сином. Вони сиділи в машині. Неозброєним поглядом видно, як Веня виріс і змужнів. На другому мама і син позують на Тауерському мосту. Багато шанувальників відзначили, що хлопчик росте точною копією своєї зіркової мами.

"Дівчатка, тільки з мого дозволу", — жартівливо підписала Кароль.

"Так мені зрозуміло почуття матері, коли твій син поруч!", "Це і є материнське щастя", "Богатир вже Огір", "Роднульки", "Росте син, скоро дипломатом буде", "Лапочки", - написали прихильники артистки.

Тіна Кароль: творчість і особисте життя

Тіна Кароль (справжнє ім'я та прізвище – Тетяна Ліберман, — УНІАН) народилася 25-го січня 1985 року в російському місті Оротукан. У 1992 році, коли майбутній артистці виповнилося сім років, сім'я переїхала до Івано-Франківська.

Кароль на початку нульових брала участь у мюзиклі "Екватор", проте стала популярною після пісенного конкурсу "Нова хвиля". Через два роки вона засвітилася на "Євробаченні" із запальною піснею "Show Me Your Love". Нині 36-річна співачка успішно гастролює і записує сингли.

Співачка у 2013 році поховала чоловіка Євгена Огіра, який не зміг побороти онкологію.

Деякий час тому в мережі активно обговорювали роман Тіни Кароль і Дана Балана. Багато шанувальників були впевнені, що між ними зав'язався службовий роман. Однак співачка зазначила, що її серце вільне.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Каролина Гайдук