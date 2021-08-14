14 серпня Євгену Огіру виповнився б 41 рік.

Українська співачка Тіна Кароль, що раніше зворушливо вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка у річницю його смерті, не менш сентиментально згадала про нього і на його день народження.

14 серпня Євгену Огіру виповнився б 41 рік, Кароль опублікувала архівне фото з ним у своєму Instagram.

"Я молодець, я знаю... Все, як ти хотів. З днем народження, вічність", — підписала фото співачка.

Історія кохання Тіни Кароль та Євгена Огіра

У січні 2008-го року пара таємно від усіх розписалася. А в червні того самого року вони повінчалися в Києво-Печерській Лаврі.

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Пізніше у Євгена діагностували рак шлунка. Наприкінці 2012 року в інтерв'ю Каті Осадчій Тіна Кароль зізналася, що рік був важким для неї через хворобу чоловіка.

28 квітня 2013 року Євген Огір помер після боротьби з онкозахворюванням.

Автор: Станислав Кожемякин