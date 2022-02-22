Також вона заговорила грузинською мовою.

Нещодавно грузинська ведуча Ніна Хубутія у випуску новин перейшла на українську мову і висловила підтримку Україні в такий нелегкий час. Вона сказала, що Грузія і Україна - друзі, і у нас є спільний ворог - Росія.

Відзначимо, в 2008 році Росія вторглася на територію Грузії і окупувала Південну Осетію і Абхазію.

Українська телеведуча Марічка Падалко вирішила подякувати колезі в прямому ефірі. Вона також перейшла на грузинську мову і висловила слова подяки за допомогу нашій країні.

"Наша "грузинська" відповідь в ефірі "ТСН.Ранок" і дуже дякую колегам з Mtavaritv. Їх ведуча новин Ніна Хубутія напередодні підтримала Україну у своєму прямому ефірі. Ми спробували віддячити: "Велике спасибі за підтримку і допомогу, Грузіє", - підписала відео Падалко.

Нагадаємо, раніше ведучий 1+1 Юрій Горбунов жорстко висловився на адресу Путіна.

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