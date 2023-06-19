62-річна Галина Шишляннікова виїхала в РФ після того, як росіяни практично стерли з лиця землі її рідне місто.

На росТБ показали фінал місцевого талант-шоу "Ти супер! 60+". Участь там взяла 62-річна співачка Галина Шишляннікова з Маріуполя. Судячи з того, що жінка виїхала в Росію і розважає там пропагандистів, вона підтримує кривавий путінський режим.

Так, Шишляннікова виступала перед такими прихильниками кровожерливої війни, як Валерія, Ільдар Абдразаков, Стас П'єха, Ірина Дубцова. У фіналі вона заспівала пісню "У Кейптаунському порту".

Варто зазначити, що вона не згадала про те, що її рідне місто Маріуполь перетворилося на руїну саме з вини росіян, які віддавали і здійснювали накази щодо його бомбардування.

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Представники шоу пообіцяли придбати 62-річній співачці квартиру, оскільки зараз вона живе в гуртожитку і не має коштів на покупку свого житла.

Які російські зірки підтримали війну і окупацію

З початку повномасштабної війни Маріуполь був однією з важливих цілей для загарбників - його спочатку намагалися окупувати, а потім вирішили використовувати тактику випаленої землі - просто стирали все, що було на їхньому шляху.

Вже після того, як колись багате портове місто перетворилося на місто-привид, туди приїжджали пропагандисти, розповідаючи, що ці звірства нібито вчинили українські військові. Так, вже в 2023 році в Маріуполі бував Володимир Путін, пропагандистка Надія Бабкіна і деякі інші маловідомі артисти, яких РФ використовує для пропаганди.

Крім того, в окуповані населені пункти Донецької та Луганської областей приїжджали Микита Джигурда, Чичеріна, Борис Корчевніков та інші.

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