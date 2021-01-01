Марк Іден / кадр з фільму

У Британії у віці 92 років помер відомий актор Марк Іден.

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Агент актора зазначив, що Іден пішов тихо в лікарні 1 січня. Останнім часом він страждав від хвороби Альцгеймера.

Марк Іден: чим відомий актор

  • Актор знімався в серіалі "Доктор Хто" (1964) і у фільмі "Доктор Живаго" (1965).
  • Найбільшу популярність Іден отримав завдяки ролі в серіалі телеканалу ITV "Вулиця Коронації".

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Автор: УНІАН