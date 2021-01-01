Помер зірка сервала "Доктор хто"

Найбільшу популярність Марк Іден отримав завдяки ролі в серіалі телеканалу ITV "Вулиця Коронації".

У Британії у віці 92 років помер відомий актор Марк Іден. Читайте такожПомер модельєр П'єр КарденПро це повідомляє Sun. Агент актора зазначив, що Іден пішов тихо в лікарні 1 січня. Останнім часом він страждав від хвороби Альцгеймера. Марк Іден: чим відомий актор Актор знімався в серіалі "Доктор Хто" (1964) і у фільмі "Доктор Живаго" (1965).

Найбільшу популярність Іден отримав завдяки ролі в серіалі телеканалу ITV "Вулиця Коронації". Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: УНІАН

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