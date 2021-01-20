Українська співачка MARUV опублікувала в Instagram фотографію з відпочинку в Дубаї.
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Зірка вирішила провести відпустку більш активно і відправилася кататися на квадроциклах в пустелі. Так, вона підібрала для такої екстремальної розваги чорний суміжний купальник з негативним простором на животі.
Наверх вона накинула чорну сорочку, яка розвіювалася на вітрі. Фото вийшло досить яскравим, особливо, якщо врахувати, що у MARUV красива фігура і довгі ніжки.
"Володарка світу і повелителька стихій", "Боже, Ганнусю, чому ти така спекотна?", "Найкраща", - написали фанати.
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