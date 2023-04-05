Слава Дьомін засудив мовчазну позицію співачки.

Співачка MARUV, яка рідко щось публікує у соціальних мережах після 24 лютого 2022 року та вперто мовчить про повномасштабну війну РФ проти України, остаточно забула про свою батьківщину. Анна Корсун веселиться у Туреччині.

Блогер Слава Дьомін висловився про співачку та показав фото, якими та ділиться в Instagram. Сторінка мовчунки не відображається для українців, тому не усі користувачі можуть бачити її дописи.

"Співачка MARUV з'явилася в мережі і, виявляється, вона вже не в Україні, а в Туреччині. Анна Корсун активно публікує веселі фото з подорожі і екскурсій і, як і раніше, жодного слова про те, що відбувається в Україні", - розповів Дьомін у новому випуску свого шоу "Слава ПРО".

Відео дня

Він зазначив, що Корсун не зможе "відмовчатися". Адже українці усе пам'ятатимуть та зроблять висновки.

"Ань, от зараз вже не вдасться відсидітись і відмовчуватись. Хоча, якщо ти рік нічого не говорила, то напевно і не скажеш. А ми, українські глядачі і слухачі, робимо висновки і слухаємо достойних артистів", - резюмував Дьомін.

Реакція українців

У коментарях до відео, у якому блогер розповів про Корсун, українці зазначили, що їм неприємно навіть думати про співачку. Вони пишуть:

"Марув - моє найбільше розчарування в шоу-бізнесі під час війни… Такі дорогі білети купувала на її концерт до війни, моя дочка теж любила її пісні… Дуже шкода, що земляків вона не вважає своєю найкращою аудиторією, а шукає її за кордоном"

"Дуже неприємно розчаровуватися в тих людях, котрі до повномасштабного вторгнення своєю творчістю були цікаві мені. Та здавалося, що ці люди - розумні та відкриті українці. Але зараз... Обурює їхнє ігнорування війни, горя та великої трагедії, повне розчарування в таких людях"

"Чому в зрадниці Марув не забрали громадянство?".

Нагадаємо, нещодавно MARUV оголила сідниці, але замість компліментів отримала "ляпаса".

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