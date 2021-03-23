"Вагу набрала видно", - написали фанати.

16-річна дочка Олі Полякової, Маша опублікувала в Instagram фотографію в купальнику.

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Дівчина постала в чорному роздільному бікіні, а на плечі накинула білу сорочку. Доповнила вона такий образ сонцезахисними окулярами.

"Пора взяти себе в руки", "Фотошоп, видно, не твоє", "Як багато уваги до цієї дівчинки, яка нічим по суті ще не прославилася", "Невже маючи стільки можливостей не можна ходити в спортзал? Підтягнути тіло, прибрати целюліт", - пишуть шанувальники під фото.

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Автор: Діана Могилєвич