Маша Полякова показала фото / instagram.com/mashapolyakova
16-річна дочка Олі Полякової, Маша опублікувала в Instagram фотографію в купальнику.
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Дівчина постала в чорному роздільному бікіні, а на плечі накинула білу сорочку. Доповнила вона такий образ сонцезахисними окулярами.
"Пора взяти себе в руки", "Фотошоп, видно, не твоє", "Як багато уваги до цієї дівчинки, яка нічим по суті ще не прославилася", "Невже маючи стільки можливостей не можна ходити в спортзал? Підтягнути тіло, прибрати целюліт", - пишуть шанувальники під фото.
Маша Полякова показала фото / instagram.com/mashapolyakova
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