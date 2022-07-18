На фото - парамедики, які рятують життя українським військовим, які постраждали під вогнем окупантів.

Телеведуча і блогерка Маша Єфросиніна з перших днів після повномасштабного вторгнення тримає інформаційну оборону. Вона однією з перших намагалася достукатися до росіян і білорусів, щоб ті не відправляли на війну в Україну своїх чоловіків і синів. Попри те, що ті цинічно проігнорували правдиву інформацію про звірства окупантів, Марія не переставала розповідати світу і міжнародним журналістам про факти агресії.

Зараз Єфросиніна зробила пост у своєму Instagram-блозі, де зібрані моторошні кадри порятунку життів солдатів парамедиками.

"Кадри, які увійдуть до підручників з історії України. Парамедики рятують українських захисників на передовій. Жах. Подяка. Біль. Гордість", - написала під фото автор YouTube-каналу.

"Яка важка праця в одних і в інших. Сміливості й бажання жити!", "Неможливо без сліз дивиться біль. Біль...", "Наші герої, дякуємо Вам! Бережи їх, Боже", "Наші парамедики - найкращі. Вони просто титани, неймовірні люди, Величезна подяка за працю, за кожного врятованого українського захисника", - пишуть коментатори під публікацією Марії.

Нагадаємо, модель Даша Астаф'єва продає свою річ на благодійному аукціоні.

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