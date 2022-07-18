Українська співачка і модель Даша Астаф'єва після повномасштабного вторгнення РФ відзначилася не тільки тим, що практично цілодобово чистила картоплю і готувала обіди військовослужбовцям. Зараз вона встигає ще й тримати оборону на інформаційному фронті.
Також Астаф'єва нерідко бере участь в різних зборах і благодійних заходах, щоб залучити якомога більше коштів для підтримки армії і вимушених переселенців.
Зараз зірка журналу Playboy вирішила продати на благодійному аукціоні свій світшот. Кошти будуть спрямовані на підтримку захисниць.
"Мета аукціону - зібрати кошти для пошиття жіночої військової форми для наших захисниць на передовій", - написала Даша у своєму блозі.
Уточнюється, що благодійний аукціон триватиме до 21 липня. Стартова ціна світшота Астаф'євої - 3 000 гривень, мінімальна різниця між ставками - 300 гривень.
Викупити світшот до завершення аукціону можна за 30 тисяч гривень.
Нагадавши, Астаф'єва жорстко "пройшлася" по тих, хто показує в соцмережах відпочинок і "красиве життя".
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