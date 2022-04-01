Телеведуча опублікувала шокуючі кадри житлових будинків, які знищили окупанти.

Телеведуча Маша Єфросиніна показала Чернігів після обстрілу російськими "визволителями". На кадрах, опублікованих в її Instagram-блозі видно, що місто сильно постраждало - обстріляні житлові будинки, магазини, стадіони, парки.

На тлі грає пісня Океану Ельзи"Не твоя війна".

"Чернігів 2022 ... #непробачно", - написала телеведуча і волонтер під відеозаписом.

Зазначимо, Чернігів - одне з міст, яке російські окупанти обстрілювали найбільше. На цей час більшість будинків перетворилися на руїни, а люди, які не змогли виїхати, живуть, без води, газу, світла та опалення - хто на вулиці, хто в підвалах, хто в частково вцілілих квартирах. Евакуація практично неможлива, адже російська армія продовжує інтенсивні обстріли і не дає створити гуманітарні коридори.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна зробила звернення щодо сексуального насильства від окупантів.

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