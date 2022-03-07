Борис Джонсон, Джастін Трюдо та Марк Рютте / Скріншот

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував відео, де він разом із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте висловлюють слова підтримки Україні в такі нелегкі часи збройної агресії з боку Росії. 

"Ми стоїмо разом з народом України перед обличчям агресії, яку вони зазнають від рук Владіміра Путіна та Росії", – заявив Борис Джонсон.

Зазначається, що у понеділок, 7 березня, у Лондоні провели зустріч прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Політики обговорили ситуацію, яка зараз склалася в Україні через повномасштабну військову агресію з боку Росії. Вони одноголосно зазначили, що сміливість опору українців надихає їх і далі посилювати санкції проти Росії.

Рютте підкреслив, що оцінювати ефективність санкцій наразі не можна – їхній вплив буде помітнішим лише за деякий час.

Нагадаємо, лідери США, Франції, Німеччини та Великобританії продовжать тиск на РФ. Вони також мають намір продовжувати надавати підтримку Україні.

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