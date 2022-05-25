25 травня відома телеведуча відзначає 43-річчя.

Українська телеведуча, блогер і волонтер Маша Єфросиніна 25 травня святкує день народження. Вона розповіла, який зворушливий подарунок їй підніс 7-річний син Саша. Кадри вона показала в Instagram-блозі.

Єфросиніна розповіла, що, згідно з сімейною традицією, її чоловік Тимур завжди починав цей ранок з квітів. Оскільки вона з дітьми поїхала за кордон, а чоловік залишився в Україні, цю роль взяв на себе Саша. Вранці він приніс мамі оберемок троянд.

"Двадцять років мій день народження починається з квітів від чоловіка! Але сьогодні, коли ми в тисячах кілометрів один від одного, наш син не дав цій традиції перерватися", - розповіла Марія.

Телеведуча була зворушена тим, що малюк купив цей оберемок за свої гроші.

"Це найпрекрасніше!",- зазначила Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна зі сльозами на очах показала прощальний подарунок чоловіка.

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