Єфросиніна ледь стримувала сльози, коли розповідала про подарунок від чоловіка.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала подарунок від чоловіка Тимура Хромаєва, який він їй зробив у момент їх прощання на кордоні.

У новому випуску "Дорослих дівчаток", присвяченому війні, Єфросиніна розповіла, що разом з дітьми перебралася за кордон, щоб убезпечити їх від жахів війни.

Її чоловік проводжав їх до кордону, і на прощання пов'язав їй жовто-синю стрічку, яку він носив на своєму рюкзаку з 2014 року.

"Ця стрічка завжди була на рюкзаку мого чоловіка. Він повісив її собі в 2014 році, коли був Майдан, і почалася війна. І ніколи її не знімав. Ходив з цим рюкзаком, подорожував, вона завжди у нього бовталася. Коли ми прощалися на кордоні, він мені її пов'язав, і сказав: "Розв'яжу, коли ми побачимося", - розповіла Маша зі сльозами на очах.

За словами Єфросиніної, вона досі носить цю стрічку, бо вважає її своїм оберегом.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна пояснила, чому чоловік заборонив їй повертатися в Україну.

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