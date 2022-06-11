Українська співачка показала нове фото.

Українська виконавиця і продюсер Наталія Могилевська поділилася новим знімком, зробленим в автомобілі. Вона розповіла, що саме машина останнім часом стала її новим будинком. Також у своїй Instagram-публікації Наташа похвалилася квітами, які їй подарували військовослужбовці.

"Моя машина сьогодні стала моїм будинком, який прикрашають лісові квіти від військових", - підписала знімок Могилевська.

Зазначимо, Наталя під час повномасштабної війни на території України їздить до військових і переселенців, яких підтримує своєю творчістю.

Нагадаємо, нещодавно Могилевська заінтригувала новим романом. Співачка розповіла, що у неї з'явився коханий, але говорити про особисте життя зараз вона вважає недоречним, тому представить підкорювача свого серця після перемоги України.

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