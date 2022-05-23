Співачка розповіла, що у неї з'явився коханий.

Українська співачка і продюсер Наталія Могилевська заінтригувала публіку інформацією про те, що у неї з'явився чоловік. Однак його імені вона не називала.

В одному зі своїх інтерв'ю артистка зазначила, що коханий дуже її підтримує і гастролює з нею навіть в небезпечних регіонах нашої країни.

"Ми провели з ним весь цей час. Він їздить зі мною, захищає мене, тому що ми буваємо в таких місцях, військові частини яких зникли і під землею проводять свою роботу, але для ворога їх не існує. Під прицілом знаходяться лікарні, в яких ми буваємо. Взагалі на лінії фронту, в 10 кілометрах від лінії фронту ми даємо концерти. Це дуже небезпечні місця. Він дуже мене захищає", - поділилася Могилевська.

Однак Наталя вважає, що розповідати зараз про таке - недоречно. Тому деталі свого особистого життя пообіцяла розкрити після перемоги у війні з Росією.

"Я вважаю, що під час війни всі історії кохання недоречні. Нашу історію ми обов'язково розповімо, але вже після війни. Я дуже вдячна йому за те, що він був поруч", - резюмувала артистка.

Нагадаємо, у Маріуполі після обстрілу окупантів загинув рідний дядько Наталії Могилевської.

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