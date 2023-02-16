З моделлю все добре, вона жива і здорова.

Українська модель Анна Неплях розповіла, що сьогодні невідомі обстріляли її машину, поки вона перебувала за кермом. На щастя, дівчина не постраждала, а ось заднє скло розлетілося вщент.

Дівчина поки не розкрила всі подробиці, проте спокійно відреагувала на подію. Ймовірно, вона знає, хто це міг зробити.

"Несподіваним чином моя машина стала кабріолетом. Але, як уже пожартував один мій друг: "Ми ті, хто кулі не бояться". Так що зі мною все добре, легкий шок. Але у мене як би плани на день... Їх ніхто не зіпсує", - написала Неплях в інста-сторіз.

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Хто така Анна Неплях

Анна Неплях - українська модель, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021". Раніше вона була коронована "Міс Інтерконтиненталь України" в 2017 році.

Також дівчина брала участь в шоу "Холостяк", але здобути перемогу їй не вдалося.

8 лютого 2022 року Анна Неплях потрапила у ДТП у Києві. Модель не постраждала, автомобіль відбуксирували за допомогою евакуатора на СТО.

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