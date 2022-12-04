Зловмисник вкрав у Єфросиніної сумку з усіма речами.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як поїхала в Париж у справах і стала жертвою злодія. За її словами, зловмисник вкрав у неї сумку, де були всі документи і банськівські картки.

"У мене не працював сейф в номері, я поклала з собою: паспорт, права, картки всі. Я ще й зняла готівку, щоб не розраховуватися карткою. Сумку просто вкрали і все", - поскаржилася Маша в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Єфросиніна додала, що на допомогу їй прийшли українці. За її словами, за допомогою співгромадян, які проживають зараз в Парижі, їй вдалося знайти консула і відновити документи.

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Також вона згадала випадок на заправці дорогою з Парижа в Україну, коли Маша не змогла розрахуватися на касі. Тоді їй на допомогу прийшов невідомий чоловік, який і заплатив замість неї. При цьому вона досі не знає - чи впізнав чоловік її.

"Приходжу на касу, а картка не працює, тому що я забула, що її заблокувала. Я почала в банк дзвонити, відвернулася від каси. А дівчина на касі каже: "А за вас вже заплатив той хлопець, який пішов". Спокійно хлопець прийшов, побачив, що я засмучена і що мені не зручно, тому що я там нагребла, він просто заплатив. Він, мабуть, і не зрозумів, що це я чи не я", - додала Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна довела до сліз історією 8-місячної дитини.

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