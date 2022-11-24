Телеведуча відвідала лікарню Святого Миколая першого медоб'єднання Львова.

Телеведуча, блогер і волонтер Маша Єфросиніна відвідала дитячу лікарню Святого Миколая першого медоб'єднання Львова. Вона разом з БФ "Твоя опора" та АЗК "Wog" закупили та доставили суперсучасний наркозно-дихальний апарат для операційної дитячої лікарні. Зірка вразила історією про маленьку дитину, яку лікарі збирали буквально по частинах.

"Молодшій дитині, яку ми збирали майже по частинах, було 8 місяців... У нас дуже професійні лікарі, прогресивні і досвідчені, але навіть в підручниках нам не показували таких мінно-вибухових травм, які отримують сьогодні наші люди! А діток, яких привозять... Ви собі не уявляєте!" - кажуть лікарі.

Відомо, що наркозно-дихальний апарат для операційної придбали за донати українців.

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"Цей апарат потрібен лікарям надзвичайно - операції надскладні, тривають багато годин. Старі апарати просто не витягали це, та й вбудованих генераторів у них немає. А в цьому є все! Кожен з вас зробив внесок у цей апарат, на якому щодня рятують українських діток!" - додала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна розповіла, яким був її останній день перед війною.

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