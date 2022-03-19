Серед "ворогів РФ" також - Макаревич, Кличко, Гребенщиков, Навальний та інші.

Російський Комітет захисту національних інтересів визнав відомого українського ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова "ворогом Росії".

Про це знаменитість повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Приймаю привітання! Почесне звання "ворог Росії" від Комітету захисту національних інтересів. Значить, я живу чесно і мені не соромно дивитися людям в очі. Та й компашка нас, "ворогів і зрадників РФ", цікава зібралася. Макаревич, Кличко, Гребенщиков, Навальний та інші", - написав він.

Комаров додав, що хотів поїхати в Північну Корею і встигнути побачити минуле в сьогоденні. "Але це тепер неактуально. Північна Корея у світлі сьогоднішніх подій скоро здасться просунутою країною", - зазначив ведучий.

Нагадаємо, 14 березня снаряд від обстрілів російськими окупантами влучив у житловий будинок на столичній Оболоні. В результаті одна людина загинула, є кілька поранених, а інші мешканці будинку похапцем почали збиратися і вибігати з будівлі. Ведучий "Світу навиворіт" Дмитро Комаров приїхав на місце події і зафіксував наслідки від обстрілів окупантами.

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