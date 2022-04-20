Телеведучий стверджує, що кар'єра для них закінчена.

Український телеведучий Юрій Горбунов висловив свою позицію стосовно росіян, які мовчать про війну. Юрій переконаний - кожен росіянин винен у війні проти України.

Таку думку шоумен озвучив в інтерв'ю Олександрі Кучеренко на каналі "ICTV".

Горбунов заявив, що всі, хто зіткнувся з русофобією, повинні повертатися додому. Аргументував він це тим, що іншого ставлення в світі до росіян вже не буде, принаймні в найближчі роки.

"Відмінно любити Батьківщину здалеку. І дивитися на все з боку. І це тільки початок, який соромно показувати російський паспорт. Їх ніде не повинні обслуговувати. Це люди - ізгої. І нехай це буде тільки початок їх ізгойства в усьому світі. Вони повинні понести якесь покарання за все, що відбувається. І немає жодного росіянина за кордоном, який був би в цьому не винен. Байдужість і мовчання росіян призвели до цієї великої трагедії", - прокоментував чоловік Катерини Осадчої.

Юрій переконаний - мовчання багато в чому навіть гірше, ніж "робити що-небудь погане".

"Майбутнього у них немає ні там, ні тут", - резюмував Горбунов.

Нагадаємо, Полякова заспівала гімн України на матчі "Шахтаря" і розплакалася.

Вас також можуть зацікавити новини: