Український телеведучий Юрій Горбунов висловив свою позицію стосовно росіян, які мовчать про війну. Юрій переконаний - кожен росіянин винен у війні проти України.
Таку думку шоумен озвучив в інтерв'ю Олександрі Кучеренко на каналі "ICTV".
Горбунов заявив, що всі, хто зіткнувся з русофобією, повинні повертатися додому. Аргументував він це тим, що іншого ставлення в світі до росіян вже не буде, принаймні в найближчі роки.
"Відмінно любити Батьківщину здалеку. І дивитися на все з боку. І це тільки початок, який соромно показувати російський паспорт. Їх ніде не повинні обслуговувати. Це люди - ізгої. І нехай це буде тільки початок їх ізгойства в усьому світі. Вони повинні понести якесь покарання за все, що відбувається. І немає жодного росіянина за кордоном, який був би в цьому не винен. Байдужість і мовчання росіян призвели до цієї великої трагедії", - прокоментував чоловік Катерини Осадчої.
Юрій переконаний - мовчання багато в чому навіть гірше, ніж "робити що-небудь погане".
"Майбутнього у них немає ні там, ні тут", - резюмував Горбунов.
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