Співачка виступила на третьому благодійному футбольному матчі.

Українська співачка Оля Полякова 19 квітня на матчі "Шахтаря" - "Фенербахче" в Стамбулі виконала гімн України і розплакалася.

Цікаво, що футболісти донецького футбольного клубу вийшли на поле в білих футболках з фотографією дівчинки Аліси, яка з початку війни ховається в бомбосховищі Маріуполя.

А ось сама Полякова виступала в жовто-синьому образі, який символізує прапор України. Крім того, співачка крикнула в мікрофон, що Україна обов'язково переможе у кривавій війні, яку на нашій території розв'язала Росія.

"Страждання, біль, сльози, страх українських дітей замість радості, сміху і веселощів. Спільними зусиллями ми повинні повернути мир в Україну. Аліса хоче повернутися додому. Так само як і мільйони українських дітей. І ми віримо, що так і буде", – йдеться в Instagram "Шахтаря".

Нагадаємо, раніше Полякова закликала опальних зірок не "трястися" за концерти в РФ.

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