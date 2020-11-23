Пара відвідала церемонію вручення музичної нагороди American Music Awards.

Американська акторка та модель Меган Фокс («Трансформери») вперше з'явилася з молодим коханим репером Machine Gun Kelly на офіційному заході. Вони разом відвідали церемонію вручення музичної нагороди American Music Awards 23 листопада у Лос-Анджелесі.

Читайте також"Ідеальна": Джей Ло вразила фанатів нарядом у кристалах Swarovski з глибоким декольте (фото)Як пише ТСН, на неї 34-річна Меган та 30-річний Колсон Бейкер (справжнє ім'я Machine Gun Kelly) прийшли як пара.

На заході Меган була у комбінації із топа та симетричної спідниці смарагдового кольору, а Колсон прийшов у оригінальному костюмі від Balmain, який підкреслив численні татуювання на грудях.

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Про стосунки акторки та Machine Gun Kelly заговорили у травні цього року. А вже у червні зірка офіційно підтвердила чутки.

Фокс пішла до репера від свого чоловіка Браяна Остіна Гріна. У них є троє синів – 7-річний Ноа Шеннон Грін, 6-річний Боді Ренсом Грін та 4-річний Джорні Рівер Грін.

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Автор: УНІАН