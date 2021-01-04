Герцоги Сассекські побувають на кількох офіційних заходах.

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, які склали королівські повноваження, влітку 2021 року відвідають Великобританію. Так, вони побувають на кількох офіційних заходах.

Крім того, парі необхідно буде зустрітися з принцом Вільямом і королевою Єлизаветою II, пише The Sun.

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За словами королівського експерта Філа Дампіра, Маркл і принц Гаррі повинні приїхати на день народження королеви Єлизавети II, яке відзначають у другу неділю червня. Також 10 червня герцогу Единбурзькому виповниться 100 років.

Відомо, що 1 липня в день народження принцеси Діани встановлять монумент на її честь, який принц Гаррі і Вільям замовили ще в 2017 році.

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У січні 2020 року принц Гаррі і його дружина Меган Маркл повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження. Таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії.

31 березня принц Гаррі і Меган Маркл перестали офіційно представляти британську королівську сім'ю. Їх також позбавили державного фінансування.

У вересні герцог і герцогиня Сассекські підписали багаторічний контракт зі стрімінговим сервісом Netflix. Їх продюсерська компанія стане випускати для Netflix документальні фільми і серіали, художні фільми і дитячі програми.

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Автор: УНІАН