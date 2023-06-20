Артист назвав такий "гумор" булінгом і звинуватив коміків у утисках.

Український артист MELOVIN, який нещодавно здійснив камінг-аут, став запрошеним гостем стендап-шоу "Біографія". Музикант записав відео, на якому розповів, що покинув знімальний майданчик проекту після образливих жартів на адресу ЛГБТК+-ком'юніті.

MELOVIN поділився, що він добре ставиться до гумору на різні теми і не має табу, але коли почалися зйомки, відразу зрозумів, що йому некомфортно.

"Якщо йшлося б тільки про мене - це одне. Але при мені ображали всіх представників суспільства - таких же повноправних українців. Людей, які мені не байдужі, і інтереси яких я досить давно захищаю", - сказав MELOVIN.

Він обурений тим, що подібне сталося саме зараз - в місяць підтримки ЛГБТК+.

"Тобто світові бренди оголошують підтримку ЛГБТК+-спільноті, впізнавані логотипи стають райдужними. А четверо хлопців з України намагаються принизити тих, хто тільки бореться за право на чесність. Вражаючий контраст, вам не здається?" - обурено запитав MELOVIN.

Також він опублікував фрагмент відео, записаний під час зйомок шоу. В кінці він кинув мікрофон і пішов зі сцени.

Реакція соцмереж

"Ти вчинив абсолютно правильно! У цьому немає взагалі ніякого гумору. Дивишся на це і таке відчуття, що у цих людей поваги до тебе просто нуль! Для них гість - це просто людина, над якою можна посміятися і зачепити"

"Ти правильно зробив, що пішов. Тому що шоу - г*мно. Це не гумор, це тупі знущання"

"Жартувати треба вміти. Звичайно, можна прикритися тим, що "люди ніжні, і не всі такий гумор розуміють", але де хоча б один реально смішний жарт, не на рівні 6 класу?"

"Це не гумор, це словесний пронос. Осад неприємний, але це теж досвід для нас всіх) Не засмучуйся, ти красень і правильно зробив!"

Нагадаємо, MELOVIN засудив російськомовних українців.

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