Співак визнав, що йому неприємно чути російську мову від українців, які нині мешкають у Європі.

Відомий український співак MELOVIN засудив російськомовних українців. За словами артиста, йому дуже неприємно, коли він чує цю мову.

Співак поділився фрагментом свого інтерв'ю для "Суспільного", у якому він висловився щодо російськомовних українців. MELOVIN також пояснив, чому саме йому "гидко" від таких ситуацій.

"Мені гидко за українців, які в Європі розмовляють російською. Бо я йду з колегами, і я боюся. Я не розумію, хто це. Я не розумію, кого ви підтримуєте. Я не бачу, де українець", - заявив співак.

Відео дня

Фрагмент інтерв'ю артиста викликав бурхливу реакцію у мережі. Коментатори почали обговорювати позицію MELOVIN. Одні погодилися з думкою співака, також знайшлися ті, кому його заява не сподобалася. Коментатори пишуть:

"Я розумію тебе.. Нажаль для багатьох, для мене теж, розмовляти російською легше, це виходить автоматично, бо щоб розмовляти українською, потрібні сили і енергія"

"Підтримую! Бо ходиш і не можеш зрозуміти: чи то свій і треба йти обійматись, чи то ворог... І ще максимально вже дістало пояснювати місцевим, як так виходить, що Росія вбиває українців, а українці спілкуються російською"

"Є неймовірно багато людей, що спілкуються російською, вони навіть не українці, але підтримують Україну".

Хто такий співак MELOVIN

Співак Костянтин Бочаров (справжнє ім'я MELOVIN) переміг у шостому сезоні шоу "Х-фактор". У 2018 році артист представляв Україну на "Євробаченні". Пісня Under the ladder принесла йому 17-те місце.

У липні 2021 року MELOVIN здійснив камінг-аут. Він зробив це у прямому ефірі фестивалю Atlas Weekend. Після цього противники ЛГБТ-спільноти ледь не зірвали його концерт.

Вас також можуть зацікавити новини: