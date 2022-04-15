Музикант розповів, що її образ милою і доброю - це всього лише картинка для глядача.

Український співак MELOVIN на тлі затримання Медведчука і звернення Оксани Марченко до Зеленського вирішив розповісти про досвід спілкування з телеведучою в 2015 році. За словами артиста, коли він прийшов на проект, Марченко дозволяла собі образи.

Про це MELOVIN написав на своїй сторінці в Instagram.

Співак розповів, що Оксана дозволяла собі образливі коментарі з приводу його зовнішності. Доходило навіть до того, що та публічно вичитувала артиста за його зовнішність, тому образ "м'якої і душевної ведучої" був тільки для камери.

Тому MELOVIN уточнив - вірити її публічні сльози і жалісливий погляд не варто, оскільки це хороша професійна гра.

"Оксана, ні. Навіть не намагайтеся. А колись, в далекому 2015 році, образ м'якої і душевної ведучої, яка підтримувала кожного учасника за лаштунками шоу "Ікс Фактор", був повністю зруйнований для мене і всіх моїх друзів, які тоді були поруч у групі підтримки. Глузування з боку, жартування і уїдливі коментарі стосовно моєї зовнішності – лінзи, татуювання... мене назвали сатаністом і що я не від Бога. При всіх моїх друзях вичитували, як свою власну дитину", - згадав Виконавець.

Музикант назвав дружину Віктора Медведчука актрисою без "Оскара".

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала народного депутата України і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

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