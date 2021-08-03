Коли зірці було 13 років, він закохався у хлопця, з яким познайомився у соцмережі.

Відомий український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), який представляв нашу країну на Євробаченні 2018, розповів, як усвідомив свою орієнтацію.

Про це артист написав на своїй сторінці в Instagram. За його словами, свою бісексуальність він усвідомив у 2011 році, коли йому було 13 років.

Тоді зірка познайомився у соцмережі з хлопцем й зрозумів, що той йому подобається.

Читайте також"Я тебе поріжу": MELOVIN погрожували після його камінг-ауту"Тоді я не розумів, що зі мною відбувається. Як це? Таке буває? А що, так теж можна було? Невже таке правда буває і це відбувається зі мною? І, о, дива гуглівської інформації видали мені, що, виявляється, я не збожеволів, і такі люди, як я, це, увага, один з варіантів норми. Але суспільство, коли я дорослішав, говорило мені інакше. Я дуже боявся зізнатися батькам. Мені було дико страшно!" - зізнався MELOVIN.

Також співак запевнив, що він ріс у повноцінній родині та більшість часу проводив зі своїм батьком, не був "маминим синочком".

Бочаров розповів, що він щасливий, його влаштовує така сексуальна орієнтація. "Я люблю людей, а не статеві органи, чого щиро бажаю і вам", - наголосив Костя.

Також він розкритикував гомофобні висловлювання, які можна почути на адресу представників ЛГБТ-спільноти.

Ображати, переслідувати, труїти, бажати смерті! Це, однак, ніх**шечки не варіант норми! Це вже пахне клінікою... P.S. для "яжмамів". Не хвилюйтеся ви так. Ви краще навчіть дітей бути добрішими. І оточуйте себе любов'ю і повагою!" - підсумував артист.

MELOVIN здійснив камінг-аут: що відомо

MELOVIN здійснив камінг-аут під час виступу на фестивалі Atlas Weekend у Києві 5 липня. Прямо на сцені співак публічно підтримав представників ЛГБТ й поцілував спочатку дівчину, а потім хлопця. Згодом він розгорнув прапор ЛГБТ. Втім ці кадри вирізали з прямого ефіру.

Автор: Ольга Робейко