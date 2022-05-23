Благо, його будинок уцілів, а ось сусідній пошкоджено.

Український артист MELOVIN розповів, що ворожа ракета долетіла і до його житлового комплексу на Софіївській Борщагівці. Благо, його будинок уцілів, а ось сусідній постраждав набагато більше.

В інтерв'ю Славі Дьоміну артист зізнався, що ще не був у себе вдома з початку війни. Але його знайомі приходили туди, фотографували і скидали йому фото. Виявляється, що будинок навпроти постраждав від окупантів. Там вилетіли вікна і зруйнована квартира на 9 поверсі.

"Я ще там не був. Приїхали мої знайомі, які зараз у Києві, робили фотозвіт. Десь щось потріскалося, десь щось впало біля вікна. Не дуже прикольна картина з мого вікна, з моєї спальні", - сказав артист.

Також MELOVIN додав, що зараз знаходиться в Європі, де збирає гроші на допомогу Україні. Після гастролей він планує повернутися додому, оскільки тут його будинок і його батьки.

Нагадаємо, раніше MELOVIN на тлі війни в Україні кардинально змінив імідж.

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