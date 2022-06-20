Співак бере участь у подібних заходах, щоб підтримати ЗСУ.

Український артист MELOVIN розповів, скільки грошей йому вдалося на благодійному концерті, проведеному в Луцьку. Захід відбувся 19 червня.

"З**ем Рашу разом! Луцьк, вчора на благодійному концерті зібрали 66 300 грн для ЗСУ. Спасибі кожному", - написав артист у своєму Instagram-блозі.

Шанувальники подякували виконавцю за його небайдужу позицію і творчу підтримку. Артист, який давно гастролює, виступаючи на сцені для збору коштів для ЗСУ, продовжить це робити.

Також нещодавно він виступав на сцені в Німеччині, де підняв прапор ЛГБТ заявивши, що Україна - сучасна і вільна країна.

"Виставляй наступного разу на аукціони щось від себе і будете збирати ще більше", "Сума дуже солідна, класно. Я рада, що ваші зусилля дають вагомий результат. А ще пишаюся бачити як ти шалено віддаєшся своїй справі. Шалено. Бережи себе, люблю тебе і спасибі за те, що ти є", "Ви величезні молодці, пишаюся", - пишуть шанувальники в коментарях.

Зазначимо, у Будапешті всупереч забороні влади Угорщини відбудеться благодійний концерт "Кварталу".

Нагадаємо, Wellboy представив пісню "Ворогів на ножі"в рамках благодійного туру в Польщі.

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