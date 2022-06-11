Український співак представив композицію на виступі у Варшаві.

Відомий український артист Антон Вельбой, який відомий публіці під псевдонімом Wellboy, приєднався до благодійного європейського туру від "Квартал 95". Перший виступ в рамках туру пройшов 10 червня у Варшаві.

Там співак представив першу за кілька місяців пісню. Композиція отримала назву"Ворогів на ножі". Відео виступу опублікував Telegram-канал "Культурная прачечная".

Крім того, Wellboy виконав зі сцени свої культові хіти "Гуси", "Вишні" і "Nozzy Bossy".

Зазначається, що гроші, зібрані під час благодійного європейського туру "Life will win" витратять на те, щоб купити рентген-прозорі операційні столи для лікарень України.

Нагадаєм о, Павло Зібров довів до сліз новою піснею про війну, а в кліпі показав зруйновані міста.

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