Артисти вже багато років перебувають у дружніх стосунках.

Українські артисти Оля Цибульська і Дзідзьо є не тільки друзями, а й кумами. Але ось після новини про розлучення Дзідзо зі співачкою Славією пішли чутки про те, що саме Оля вплинула на це рішення свого колеги по цеху.

У мережі Цибульську почали називати розлучницею і, мовляв, це вона винна, що Дзідзьо йде з сім'ї після багатьох років шлюбу. Співачка своєю чергою вже не раз говорила, що вона ні до чого і ніякого впливу на Дзідзьо не чинила.

"Якби ми повинні були стати один для одного чимось більшим (з Дзідзьо, - УНІАН), ми зробили б це давним-давно. Це могло статися між нами в будь-який момент. Він - харизматичний і темпераментний, і я – з перцем. Якби я хотіла цього чоловіка, то мене б нічого не зупинило ще давно", – заявила Оля Цибульська.

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Автор: Діана Могилєвич