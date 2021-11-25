Бізнес Каті Репяхової знаходиться під загрозою.

Дружина українського артиста Віктора Павліка і за сумісництвом його концертний директор Катя Репяхова поскаржилася в своєму Instagram на атаку недоброзичливців.

"Мене хочуть знищити. Мене, мою блогерську діяльність, мою працю, мою репутацію і всі мої вкладення в десятки тисяч доларів. Я почну з того, що у мене немає ворогів і недоброзичливців. Не рахуючи, одну людину, яка не може пробачити мені мої успіхи і відкрито бажає моїй родині все життя жити на арендованих квартирах. Але не спійманий - не злодій", - написала Катя, натякнувши, що спровокувала атаку екс-дружина Павліка - Лора Созаєва.

Читайте такожВік - не перешкода: 5 українських пар з величезною різницею у віціВиявляється, що кілька днів тому рекламодавців Каті атакували боти, через що вони почали відмовлятися від співпраці з нею.

"Спочатку у мене була істерика, сльози, нерви, страх. Але я взяла себе в руки. Не Instagram єдиним. Цей випадок - прекрасна можливість створити свою справу за межами Instagram. У мене є багато ідей і можливостей (повірте, недоброзичливці)! Я завжди мріяла робити менше реклами, але великим брендам, які рекламують виключно своє ім'я або сайт, і це теж хороша можливість втілити в життя", - додала Катя.

Нагадаємо, раніше Катя Репяхова і Лора Созаєва публічно поскандалили.

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Автор: Діана Могилєвич