Артист, здається, досі з'ясовує стосунки з екс-дружиною.

Колишня дружина українського артиста Віктора Павліка, Лариса Созаєва, на своїй сторінці в Facebook розповіла, що дуже швидко схудла. А виною тому поведінка її екс-чоловіка. За її словами, артист виганяє її з квартири.

"Я худну дуже швидко. Не знаю, як інші, а мені досить сказати, що мене виселяють з квартири і я одразу стаю як тростиночка. Тому що шлунок - це другий мозок і він реагує дуже швидко. Ось так, беріть з мене приклад. Або не беріть, або беріть приклад з колишнього чоловіка", - сказала жінка.

Шанувальники Лариси відправили ці сторізи новій дружині Павліка і за сумісництвом його концертному директору Катерині Репяховій. Дівчина, яка кілька місяців тому вперше стала мамою, сказала, що не бачила ці відео. Також вона додала, що їй вже накипіло і сьогодні вона розповість всю правду про колишню дружину артиста і про їхні стосунки.

Крім того, Катерина зазначила, що раніше Лариса з фейкових сторінок писала їй різні гидоти, а потім одну з них зробила своєю особистою, забувши про те, що робила з неї раніше.

Нагадаємо, раніше дружина Павліка розповіла, що старші діти чоловіка досі не познайомилися з їхнім сином.

Перший раз він одружився в 18 років. Тоді його дружиною стала дівчина Ліда, з якою у них народився син Олександр. Після розлучення з Лідою артист познайомився з дівчиною з Узбекистану Світланою. У них народилася дочка Христина.

У третьому шлюбі з Ларисою у Павліка народився син Павло, який в 2020 році помер від раку. У 2020 році артист одружився вчетверте. Його обраницею стала Катерина, яка нещодавно народила йому сина Михайла.

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Автор: Діана Могилєвич