Він зазначив, що планує подавати позов проти аферистів.

Відомий український співак Юлік поскаржився на зловмисників. Його почали "атакувати" колектори.

У Stories свого Instagram артист розповів, що вже декілька днів з різних номерів йому телефонує колекторська фірма "Кредит кафе". Втім, співак не розуміє, що від нього хочуть. Юлік розповів, що жодного кредиту перед фінансовими компаніями він не має.

"Обурює робота цієї компанії, з якою практично немає зв’язку. Мій номер внесли у базу та систематично, кожних 10 хвилин телефонують з автовідповідачем і кажуть повернути борг. Який борг? Якщо кредиту ніякого немає?", - емоційно заявив співак.

Окрім цього, артист додав скриншот, на якому можна побачити, яку кількість надокучливих дзвінків він отримує. Якщо ситуація не зміниться, заявив Юлік, то за день він подасть до суду на компанію.

Відомий український співак поскаржився на зловмисників - відео

Хто такий співак "Юлік"

Назарій Гук (справжнє ім'я Юліка) народився у Львові, йому 33 роки. Він був учасником колективу DZIDZIO, а також виступав у ролі зіркового експерта на шоу "Співають всі".

Артист випустив чимало пісень, серед яких "Зозуля" та "Просто обійняти". Окрім цього, Юлік знімався у фільмі "DZIDZIO Контрабас".

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