Музикант зізнався, що дізнався про це не від колишньої дружини, а від сторонніх людей. Йому цікаві подробиці, проте з Дорофєєвою і Кацуріним він зараз практично не спілкується.

Музикант і стендап-комік Володимир Дантес в інтерв'ю ЖВЛ прокоментував роман своєї екс-дружини Наді Дорофєєвої і ресторатора Михайла Кацуріна. Вова зізнався, що це все відбувалося у нього за спиною. Він дізнався про стосунки Наді і Міші від сторонніх людей. Під час згадки про це Дантес говорив досить емоційно:

"Взагалі ніякі відносини. Мені немає ніякого сенсу з ним спілкуватися. Ми не проводимо час разом ніколи. Я все чекаю, коли запитають. Ну, закохалися. Але цікаві подробиці. Мені самому цікаво. Я просто хочу дізнатися, як це сталося, коли. Закохалися. Вау! Супер. Ну-ну..."

Дантес зазначив, що він дуже не любить, коли від нього намагаються щось приховати. Тут, як додав співак, саме так і вийшло:

"Я не люблю лицемірство і скритність. Коли люди недоговорюють – це не прикольно. Але це моя проблема. Мені неприємно все, що сталося. Вірніше, не що сталося, а як. Тут я хочу підкреслити. І що після цього. Але це на їхній совісті. Я чекаю, коли вони розкажуть що і як. Запрошуйте Надю і Мішу, нехай все розкажуть. Це ж цікаво".

Роман Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна

У березні 2022 року стало відомо, що Дорофєєва і Дантес розлучилися. Причину розриву після шести років офіційного шлюбу музиканти не озвучили, проте вже незабаром шанувальники почали здогадуватися про роман Наді та її друга Михайла Кацуріна. Влітку пара офіційно підтвердила роман. З тих пір Дорофєєва регулярно показує дозвілля з коханим у своєму блозі. Подробиць особистого життя вони не розкривають.

Нагадаємо, Дантес раптово з'явився на "Голосі країни-12" і подарував квіти одній з учасниць.

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