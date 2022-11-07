Артист навіть заспівав у дуеті з однією з конкурсанток.

Колишній чоловік тренера шоу "Голос країни-12" Наді Дорофєєвої, співак Володимир Дантес, раптово з'явився на сцені вокального шоу. В епізоді, знятому ще до 24 лютого, Наталія Ніколаєнко з команди Дорофєєвої виконала кавер на пісню Дантеса "Саша".

За лаштунками в цей момент стояв автор композиції. Після завершення номера він вийшов на сцену, подякував Наталії за своєрідне виконання його хіта і подарував їй шикарний букет квітів.

Потім Дорофєєва запропонувала їм разом виконати уривок з композиції "Саша". Судячи з бурхливих овацій залу, публіці така колаборація дуже сподобалася.

Наді Дорофєєвій сподобалася енергія та ідентичність Наталії Ніколаєнко на сцені, тому вона дозволила їй зайняти вільне крісло. Радник Наді Артем Пивоваров зауважив, що йому також сподобався стиль артистки, проте він вважає, що вона обрала не ту пісню. Щоб довести свій професіоналізм, дівчина виконала уривок композиції, яку написала сама.

Нагадаємо, дочка Меладзе чуттєво заспівала з Вакарчуком "На небі".

Також УНІАН писав, що на шоу "Холостяк" розгорівся скандал. Одна з учасниць звинуватила редакторів, психологів і самого холостяка в тому, що вони маніпулюють і показують тільки те, що їм вигідно.

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