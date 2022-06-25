Український телеведучий активно займається волонтерством. Наскільки активно, що донатять йому мільйонами.

Український шоумен Сергій Притула активно допомагає військовим. Нещодавно у нього був день народження, на честь якого він анонсував збір коштів на "народні Байрактари". Планували зібрати на 3 "пташки" за тиждень, але зібрали на 4 і значно швидше.

У мережі не пропустили цю важливу тему повз і створили масу мемів про збір коштів у благодійний фонд Сергія Притули.

"Завдання було зібрати за сім днів на три "Байрактара" - ми зібрали на три "Байрактара" за три дні. На три і навіть трохи зверху залишилося. Причому, так зверху залишилося, що беремо ще один", - розповів шоумен у своєму відеозверненні, де подякував усім за активну допомогу. Сергій зазначив, що його настільки переповнювали емоції, що він не відразу зміг записати звернення - весь час виступали сльози.

УНІАН зібрав найсмішніші меми про донати фонду Притули.

Нагадаємо, Галкін прокоментував фейк про те, що його побили на концерті через "жарти про Батьківщину".

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