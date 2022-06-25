Пропагандисти РФ запустили в мережу інформацію про те, що в пародиста нібито кинули яблуком під час одного з виступів.

У росЗМІ активно почали поширювати інформацію про казус на одному з концертів Максима Галкіна. Нібито через "жарти про Батьківщину" один з глядачів кинув у нього яблуком і від цього у гумориста під оком залишився синець.

Артист сам вирішив прокоментувати цю інформацію в мережі, з'явившись в Instagram-stories без фільтрів. Можна помітити, що ніякого синця у Максима немає.

Російські фейкомети виклали скріншот відео Галкіна, де у нього нібито синець. Очевидно, зробили вони це в Фотошопі, адже на відео з його обличчям все в порядку.

"Жую яблуко. Діти довго шукали мій фінгал з новин, тепер сміються", - написав чоловік Алли Борисівни Пугачової.

Також він опублікував скріншоти коментарів користувачів, де шанувальники цікавилися подробицями вигаданого інциденту:

"Як око, Максик?", "Покажи бланш від благородних", "Смачне яблуко було?".

Нагадаємо, нещодавно на сторінці Максима Галкіна Алла Пугачова показалася публіці в міні-шортах. Примадонну засипали компліментами в коментарях і захопилися тим, як молодо вона виглядає.

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