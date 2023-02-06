Вона спробувала сказати українські слова "паляниця", "нісенітниця", "Укрзалізниця" та інші. Вони стали "перевірочними" після початку повномасштабної війни.

У мережі з'явилося відео, на якому українка Анна вчить американку Бетоні вимовляти складні слова: "нісенітниця", "Укрзалізниця", "духмяний", "непереливки", "теревенити" і "філіжанка". Звичайно, у іноземки виходить це дуже смішно - нечітко і з дивним акцентом.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни ці слова стали своєрідним "тестом", за допомогою якого можна визначити українця.

Відео стало дуже популярним в соціальній мережі TikTok і за першу добу зібрало понад 70 тисяч переглядів. Всі залишають позитивні коментарі і хвалять дівчину за старання.

Відео дня

Реакція соцмереж

"Ось тепер я розумію, як я звучу для носіїв англійської мови, коли намагаюся розмовляти. Але у дівчини досить непогано виходить, молодець!"

"У вас відмінна українська!"

"Круті"

"Непогано у неї виходить"

Також окремо у дівчат є відео про те, як українка вчить американку вимовляти слово "паляниця". Цей ролик ще раз підтверджує, що іноземці не можуть правильно вимовляти це слово, оскільки по складах у Бетоні виходить відтворити ці звуки, а ось сказати цілком - не дуже.

Нагадаємо, росіянка розповіла, як хотіла подружитися з українкою на "Міс Всесвіту".

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