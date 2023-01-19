Представниця країни-терористки на "Міс Всесвіту" Анна Ліннікова розповіла, що хотіла подружити з українкою Вікторією Апанасенко, але та всіляко уникала її.
В інста-сторіз дівчина розповіла, що з першого дня намагалася бути доброзичливою. Ймовірно, вона увійшла в роль жертви і почала розповідати про те, що українка не пішла їй назустріч.
"З першого дня я намагалася бути доброзичливою і познайомитися з усіма дівчатами. Не тому що хтось сказав, а тому що мені цього хотілося. Але українка прямим текстом озвучила, що вона не хоче зі мною контактувати. Більше ми не спілкувалися", - написала Ліннікова.
Вона додала, що на "Міс Всесвіту" відчувала підтримку людей, а в залі навіть бачила російські прапори. Також Ліннікова додала, що до неї підходила "Міс Сейшели" і сказала, що їй шкода, що люди так поводяться.
Анна Ліннікова оскандалилася участю в "Міс Всесвіту"
Користувачі мережі захейтили організаторів конкурсу краси за те, що вони дозволили росіянці брати участь в ньому. Пізніше стало відомо, що Ліннікова негідно поводилася - вони обзивала людей "расистами", бігала за Апанасенко, щоб сфотографуватися.
Також вона поскаржилася на українку, яка втекла від неї подалі.
"Дівчата з українським корінням цуралися мене. Тому поспілкуватися і познайомитися краще нам не вдалося, хоча спроби з мого боку і були", - зізналася Ліннікова.